На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Чемка

Олександра Чемка.



По це повідомив міський голова Борис Карпус.



"Знову важкий і скорботний день для Нововолинської громади. Провели в останню земну дорогу Героя Олександра Чемка. Віддали йому останню шану в молитві. Хай Господь оселить його душу в оселях небесних. Пошле терпіння рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять!", - йдеться в його дописі.



Нагадаємо, на війні з окупантами





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську провели в останню дорогу захисника, який повернувся на щиті,По це повідомив міський голова"Знову важкий і скорботний день для Нововолинської громади. Провели в останню земну дорогу Героя Олександра Чемка. Віддали йому останню шану в молитві. Хай Господь оселить його душу в оселях небесних. Пошле терпіння рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять!", - йдеться в його дописі.Нагадаємо, на війні з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Олександр Чемко.

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