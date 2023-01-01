На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Чемка
Сьогодні, 16:00
У Нововолинську провели в останню дорогу захисника, який повернувся на щиті, Олександра Чемка.
По це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Знову важкий і скорботний день для Нововолинської громади. Провели в останню земну дорогу Героя Олександра Чемка. Віддали йому останню шану в молитві. Хай Господь оселить його душу в оселях небесних. Пошле терпіння рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять!", - йдеться в його дописі.
Нагадаємо, на війні з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Олександр Чемко.
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По це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Знову важкий і скорботний день для Нововолинської громади. Провели в останню земну дорогу Героя Олександра Чемка. Віддали йому останню шану в молитві. Хай Господь оселить його душу в оселях небесних. Пошле терпіння рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять!", - йдеться в його дописі.
Нагадаємо, на війні з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Олександр Чемко.
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