На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Чемка

На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Чемка
У Нововолинську провели в останню дорогу захисника, який повернувся на щиті, Олександра Чемка.

По це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Знову важкий і скорботний день для Нововолинської громади. Провели в останню земну дорогу Героя Олександра Чемка. Віддали йому останню шану в молитві. Хай Господь оселить його душу в оселях небесних. Пошле терпіння рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять!", - йдеться в його дописі.

Нагадаємо, на війні з окупантами загинув військовослужбовець з Волині Олександр Чемко.


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Теги: війна, Росія, Україна
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