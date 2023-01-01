На Волині почали ремонтувати зруйновані внаслідок детонації мін дороги
Сьогодні, 15:40
На ділянках автошляхів, які зруйнувалися внаслідок детонації мін, почалися відновлювальні роботи.
Про це пише Нове життя.
Підрядник уже приступив до ремонту, поінформувала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.
Таким чином, за її словами, до кінця тижня повноцінний проїзд до Дольська та Гірок має бути відновлено.
Нагадаємо, 6 липня, о 6.30 під час грози внаслідок детонації мін відбулось руйнування автодороги в районі села Дольськ, що на Любешівщині.
Нагадаємо, що на Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах. Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.
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Про це пише Нове життя.
Підрядник уже приступив до ремонту, поінформувала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.
Таким чином, за її словами, до кінця тижня повноцінний проїзд до Дольська та Гірок має бути відновлено.
Нагадаємо, 6 липня, о 6.30 під час грози внаслідок детонації мін відбулось руйнування автодороги в районі села Дольськ, що на Любешівщині.
Нагадаємо, що на Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах. Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.
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