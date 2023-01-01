На Волині почали ремонтувати зруйновані внаслідок детонації мін дороги

На Волині почали ремонтувати зруйновані внаслідок детонації мін дороги
На ділянках автошляхів, які зруйнувалися внаслідок детонації мін, почалися відновлювальні роботи.

Про це пише Нове життя.

Підрядник уже приступив до ремонту, поінформувала начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.

Таким чином, за її словами, до кінця тижня повноцінний проїзд до Дольська та Гірок має бути відновлено.

Нагадаємо, 6 липня, о 6.30 під час грози внаслідок детонації мін відбулось руйнування автодороги в районі села Дольськ, що на Любешівщині.

Нагадаємо, що на Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах. Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.

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