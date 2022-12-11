На Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах

На території колишнього Шацького району та Любешівщині (обидві локації – поблизу кордону з Білоруссю) через грозу здетонували міни та утворилися вирви.Про цеповідомили читачі. Інформацію журналістам підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.Як повідомили у Волинській ОВА, наразі там працюють військові. Обіцяють, що упродовж двох днів усунуть наслідки, аби розблокувати дорогу.Окрім того, детонація мін відбулася через грозу і на Любешівщині. На щастя, потерпілих немає.