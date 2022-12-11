На Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах

На Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах
На території колишнього Шацького району та Любешівщині (обидві локації – поблизу кордону з Білоруссю) через грозу здетонували міни та утворилися вирви.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі. Інформацію журналістам підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.

Як повідомили у Волинській ОВА, наразі там працюють військові. Обіцяють, що упродовж двох днів усунуть наслідки, аби розблокувати дорогу.

Окрім того, детонація мін відбулася через грозу і на Любешівщині. На щастя, потерпілих немає.

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Теги: Волинь, міни, дорога, блискавка
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Коментарі 1
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А що вже приховати не мали змоги..... як в інших районах...
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