На Волині через грозу здетонували міни та утворилися вирви на дорогах
Сьогодні, 11:15
На території колишнього Шацького району та Любешівщині (обидві локації – поблизу кордону з Білоруссю) через грозу здетонували міни та утворилися вирви.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі. Інформацію журналістам підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.
Як повідомили у Волинській ОВА, наразі там працюють військові. Обіцяють, що упродовж двох днів усунуть наслідки, аби розблокувати дорогу.
Окрім того, детонація мін відбулася через грозу і на Любешівщині. На щастя, потерпілих немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі. Інформацію журналістам підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що зазнала пошкоджень дорога від Шацька до Піщі. Проїзд ділянкою в районі села Затишшя наразі заблокований.
Як повідомили у Волинській ОВА, наразі там працюють військові. Обіцяють, що упродовж двох днів усунуть наслідки, аби розблокувати дорогу.
Окрім того, детонація мін відбулася через грозу і на Любешівщині. На щастя, потерпілих немає.
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Коментарі 1
А що вже приховати не мали змоги..... як в інших районах...
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