Командувач Об'єднаних сил ЗСУ проінспектував українсько-білоруський кордон в межах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:12
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв проінспектував північний рубіж кордону. Поспілкувався з військовими, оглянув фортифікаційні та оборонні споруди.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Станом на сьогодні ситуація на кордоні спокійна та контрольована. Однак, ми розуміємо, що поки війна триває, загроза з боку білорусі залишається. Тому разом з прикордонниками та військовими зміцнюємо лінію розмежування, щоб ворог не зміг пройти. Є напрямки, які ще будемо підсилювати. Зазначу, що за допомогою систем віддаленого відеоспостереження бачимо, що відбувається на кордоні. Тому ми заздалегідь будемо знати про накопичення техніки чи живої сили з боку білорусі", - зазначив Погуляйко.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
"Станом на сьогодні ситуація на кордоні спокійна та контрольована. Однак, ми розуміємо, що поки війна триває, загроза з боку білорусі залишається. Тому разом з прикордонниками та військовими зміцнюємо лінію розмежування, щоб ворог не зміг пройти. Є напрямки, які ще будемо підсилювати. Зазначу, що за допомогою систем віддаленого відеоспостереження бачимо, що відбувається на кордоні. Тому ми заздалегідь будемо знати про накопичення техніки чи живої сили з боку білорусі", - зазначив Погуляйко.
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