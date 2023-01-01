Командувач Об'єднаних сил ЗСУ проінспектував українсько-білоруський кордон в межах Волині. ВІДЕО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенантпроінспектував північний рубіж кордону. Поспілкувався з військовими, оглянув фортифікаційні та оборонні споруди.Про це повідомив голова ОВА"Станом на сьогодні ситуація на кордоні спокійна та контрольована. Однак, ми розуміємо, що поки війна триває, загроза з боку білорусі залишається. Тому разом з прикордонниками та військовими зміцнюємо лінію розмежування, щоб ворог не зміг пройти. Є напрямки, які ще будемо підсилювати. Зазначу, що за допомогою систем віддаленого відеоспостереження бачимо, що відбувається на кордоні. Тому ми заздалегідь будемо знати про накопичення техніки чи живої сили з боку білорусі", - зазначив Погуляйко.