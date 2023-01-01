Волинянин закликав змінити межі кордону України та приєднати Донбас до росії
Сьогодні, 11:05
Завдяки СБУ за публічні заклики до зміни меж території України волинянин сяде за ґрати.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини волинянина, який у мережі інтернет закликав до змін меж території та кордону України.
Співробітники СБУ встановили, що житель Ковельського району створив у соціальній мережі групу, де розміщував деструктивний контент. Зокрема, зловмисник стверджував, що Донбас повинен стати російським, його необхідно приєднати до росії, і цей процес незворотній.
У телефоні волинянина оперативники виявили також листування з особою, яка спонукала до розміщення ворожого контенту в мережі Інтернет та обіцяла відповідну оплату за це.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винуватим за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини волинянина, який у мережі інтернет закликав до змін меж території та кордону України.
Співробітники СБУ встановили, що житель Ковельського району створив у соціальній мережі групу, де розміщував деструктивний контент. Зокрема, зловмисник стверджував, що Донбас повинен стати російським, його необхідно приєднати до росії, і цей процес незворотній.
У телефоні волинянина оперативники виявили також листування з особою, яка спонукала до розміщення ворожого контенту в мережі Інтернет та обіцяла відповідну оплату за це.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винуватим за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі.
Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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