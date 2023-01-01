Волинянин закликав змінити межі кордону України та приєднати Донбас до росії

Завдяки СБУ за публічні заклики до зміни меж території України волинянин сяде за ґрати.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини волинянина, який у мережі інтернет закликав до змін меж території та кордону України.Співробітники СБУ встановили, що житель Ковельського району створив у соціальній мережі групу, де розміщував деструктивний контент. Зокрема, зловмисник стверджував, що Донбас повинен стати російським, його необхідно приєднати до росії, і цей процес незворотній.У телефоні волинянина оперативники виявили також листування з особою, яка спонукала до розміщення ворожого контенту в мережі Інтернет та обіцяла відповідну оплату за це.На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винуватим за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі.Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.