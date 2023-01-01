Волинянин закликав змінити межі кордону України та приєднати Донбас до росії

Волинянин закликав змінити межі кордону України та приєднати Донбас до росії
Завдяки СБУ за публічні заклики до зміни меж території України волинянин сяде за ґрати.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини волинянина, який у мережі інтернет закликав до змін меж території та кордону України.

Співробітники СБУ встановили, що житель Ковельського району створив у соціальній мережі групу, де розміщував деструктивний контент. Зокрема, зловмисник стверджував, що Донбас повинен стати російським, його необхідно приєднати до росії, і цей процес незворотній.

У телефоні волинянина оперативники виявили також листування з особою, яка спонукала до розміщення ворожого контенту в мережі Інтернет та обіцяла відповідну оплату за це.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винуватим за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна, Донбас, СБУ
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