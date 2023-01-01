Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО

Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов нагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліції Олександра Фацевича відзнаками ГУР МО України.

Про це повідомили у ГУР.

"Від початку повномасштабного вторгнення московитів спецпризначенці української поліції спільно виконували бойові завдання та діяли пліч-о-пліч з українськими розвідниками", - йдеться у інформації.

Відзначаючи бойові заслуги поліцейських під час російсько-української війни, з нагоди Дня національної поліції України Кирило Буданов вручив спецпризначенцям нагородну зброю та медалі «За сприяння воєнній розвідці України».

Відзнаку ГУР МО України — медаль «Україна понад усе» отримав куратор бригади «Лють», генерал поліції 3-го рангу Олександр Фацевич.

Після урочистостей спецпризначенці Національної поліції України вирушили на фронт продовжувати збройну боротьбу заради звільнення нашої держави від російських окупаційних військ.


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