Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО

Кирило Буданов нагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліції Олександра Фацевича відзнаками ГУР МО України.



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"Від початку повномасштабного вторгнення московитів спецпризначенці української поліції спільно виконували бойові завдання та діяли пліч-о-пліч з українськими розвідниками", - йдеться у інформації.



Відзначаючи бойові заслуги поліцейських під час російсько-української війни, з нагоди Дня національної поліції України Кирило Буданов вручив спецпризначенцям нагородну зброю та медалі «За сприяння воєнній розвідці України».



Відзнаку ГУР МО України — медаль «Україна понад усе» отримав куратор бригади «Лють», генерал поліції 3-го рангу Олександр Фацевич.



Після урочистостей спецпризначенці Національної поліції України вирушили на фронт продовжувати збройну боротьбу заради звільнення нашої держави від російських окупаційних військ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майорнагородив воїнів департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» та бойового генерала поліціївідзнаками ГУР МО України.Про це повідомили у ГУР."Від початку повномасштабного вторгнення московитів спецпризначенці української поліції спільно виконували бойові завдання та діяли пліч-о-пліч з українськими розвідниками", - йдеться у інформації.Відзначаючи бойові заслуги поліцейських під час російсько-української війни, з нагоди Дня національної поліції України Кирило Буданов вручив спецпризначенцям нагородну зброю та медалі «За сприяння воєнній розвідці України».Відзнаку ГУР МО України — медаль «Україна понад усе» отримав куратор бригади «Лють», генерал поліції 3-го рангу Олександр Фацевич.Після урочистостей спецпризначенці Національної поліції України вирушили на фронт продовжувати збройну боротьбу заради звільнення нашої держави від російських окупаційних військ.

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