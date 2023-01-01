Бачили біля залізничного вокзалу у Луцьку: поліція розшукує 15-річну волинянку

Бачили біля залізничного вокзалу у Луцьку: поліція розшукує 15-річну волинянку
У Волинській області встановлюють місцезнаходження Яковлевої Аміни Олексіївни, 05 травня 2008 року народження, жительки села Завітне, Луцького району.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Неповнолітня 05 липня близько 17 год. перебувала на Завокзальному ринку у місті Луцьку. Після того, пішла у невідомому напрямку та додому не повернулася.

За інформацією, неповнолітню бачили сьогодні вранці у Луцьку по проспекту Перемоги, неподалік залізничного вокзалу. Де перебуває дівчина зараз – невідомо.

Прикмети: зріст приблизно 150 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, середньої довжини, очі зеленого кольору.

Була одягнена: у плаття блакитного кольору з білими квіточками, куртку двохсторонню зеленого кольору, босоніжки бежевого кольору.

Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

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