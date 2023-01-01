Лукашенко відповів, чи перебуває Пригожин у Білорусі

На території Білорусі керівника ПВК «Вагнер»немає.Про це самопроголошений президент Білорусізаявив на зустрічі із журналістами 6 липня, передає білоруське урядове агентство «БЕЛТА».«Що стосується Євгена Пригожина, він перебуває в Пітері, – сказав Лукашенко. – Де він сьогодні вранці? Може, зранку до Москви поїхав…».Щодо бійців ПВК та їхнього перебування Лукшенко сказав: «Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК «Вагнер» перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення».Водночас самопроголошений президент Білорусі сказав, що не бачить ризиків для Білорусі, якщо бійців ПВК буде розміщено в країні.