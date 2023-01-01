Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій – 32 роки, найстаршій – 60. ОНОВЛЕНО





Про це Максим Козицький.



"Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Інша жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму. Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Козицький, медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.



Руйнувань зазнали:



◾ понад 30 будинків;



◾ більше ніж 250 квартир;



◾ 10 гуртожитків;



◾ будинок дитини;



◾ два виші;



◾ санаторна школа.



Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).



"Це найбільш руйнівна



ОНОВЛЕНО станом на 14.08



Згодом Козицький уточнив вік загиблих.



"Сьогодні вночі від російської ракети у Львові загинули:





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