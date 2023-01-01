Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій – 32 роки, найстаршій – 60. ОНОВЛЕНО

Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій – 32 роки, найстаршій – 60. ОНОВЛЕНО
Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21, найстаршій загиблій – 95.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Інша жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму. Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Козицький, медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.

Руйнувань зазнали:

◾ понад 30 будинків;

◾ більше ніж 250 квартир;

◾ 10 гуртожитків;

◾ будинок дитини;

◾ два виші;

◾ санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

"Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - зазначив голова Львівської ОВА.

ОНОВЛЕНО станом на 14.08

Згодом Козицький уточнив вік загиблих.

"Сьогодні вночі від російської ракети у Львові загинули:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, ракетна атака, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов
Сьогодні, 12:10
«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»
Сьогодні, 11:50
Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій – 32 роки, найстаршій – 60. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:40
«Укриття не ідеальні, але вони є. Багато людей проігнорували сигнал тривоги», – мер Львова
Сьогодні, 11:30
Лукашенко відповів, чи перебуває Пригожин у Білорусі
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат
Сьогодні, 12:30
Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО
Сьогодні, 08:42
Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки
01 червень, 09:28
«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина «Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина
01 червень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком
Сьогодні, 13:59
 0
На Волині вилучили контрафактні цигарки вартістю 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика
Сьогодні, 13:38
 0
У райраді на Волині представили нового депутата
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8