«Укриття не ідеальні, але вони є. Багато людей проігнорували сигнал тривоги», – мер Львова

Андрій Садовий заявив, що під час повітряної тривоги уночі 6 липня в укритті біля постраждалого будинку було лише 5 людей, а більшість мешканців проігнорували сигнал тривоги.



Про це Садовий сказав на брифінгу Львівської ОВА, пише



«Я можу озвучити факт: Стрийська, 66 — є велике укриття. Там було 5 людей. Будинок, який був уражений, — більшість мешканців не пішли в укриття. Це є проблема», — сказав Садовий.



За його словами, «деякі укриття не є ідеальними, але вони є та у робочому стані».



Міського голову Львова питали про закриті укриття у місті — на тлі повітряної тривоги та нічної атаки у соцмережах з'явилися повідомлення, що люди не можуть потрапити у сховища.



Садовий відповів, що після початку тривоги мешканець будинку, відповідальний за укриття, має вийти з квартири та відчинити його.



«Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритих. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють», — сказав Садовий.



Про атаку на Львівщину



У ніч проти 6 липня



Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ця нічна атака стала найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення.



Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл: «Мої співчуття рідним! Відповідь ворогу обов’язково буде. Сильна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Львовазаявив, що під час повітряної тривоги уночі 6 липня в укритті біля постраждалого будинку було лише 5 людей, а більшість мешканців проігнорували сигнал тривоги.Про це Садовий сказав на брифінгу Львівської ОВА, пише Громадське «Я можу озвучити факт: Стрийська, 66 — є велике укриття. Там було 5 людей. Будинок, який був уражений, — більшість мешканців не пішли в укриття. Це є проблема», — сказав Садовий.За його словами, «деякі укриття не є ідеальними, але вони є та у робочому стані».Міського голову Львова питали про закриті укриття у місті — на тлі повітряної тривоги та нічної атаки у соцмережах з'явилися повідомлення, що люди не можуть потрапити у сховища.Садовий відповів, що після початку тривоги мешканець будинку, відповідальний за укриття, має вийти з квартири та відчинити його.«Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритих. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють», — сказав Садовий.У ніч проти 6 липня російські війська обстріляли ракетами Львів , пошкодивши багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 4 загиблих та 32 постраждалих людей. Рятувальники продовжують розбирати завали.Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ця нічна атака стала найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення.Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл: «Мої співчуття рідним! Відповідь ворогу обов’язково буде. Сильна».

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