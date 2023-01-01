«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»

«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»
Мер Києва Віталій Кличко обговорив з Генеральним секретарем «Спільноти демократій» Томом Гаретом подальшу допомогу Україні та проблему централізації влади в державі.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

«Зустрівся сьогодні у столичній мерії з Генеральним секретарем міжурядової коаліції «Спільнота демократій» Томом Гаретом, який відвідав українську столицю із ознайомчою місією. Обговорили допомогу, якої потребує Україна та Київ у боротьбі проти російської агресії. Також з паном Гаретом обговорили питання надмірної централізації державної влади в Україні, що безпосередньо загрожує розвитку демократії та місцевого самоврядування», - повідомив Кличко.
«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»
«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»

Мер Києва подякував міжнародним партнерам за всебічну підтримку та підкреслив, що Україна сьогодні бʼється не тільки за своє існування, а й за безпеку всієї Європи.

«Генеральний секретар «Спільноти демократій» Том Гарет озвучить проблеми, які ми обговорили, перед державами-членами на форумі «Спільноти демократій», - наголосив Віталій Кличко.

«Спільнота демократій» – глобальна міжурядова коаліція, створена у 2000 році за ініціативи ексдержсекретаря США Мадлен Олбрайт і міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремека для просування та захисту демократичних свобод, зміцнення демократичних інститутів та розширення участі в політичному житті. Заснована на конференції у Варшаві, де делегації високого рівня зі 106 країн світу підписали Варшавську декларацію «Спільноти демократій».

Раніше Віталій Кличко виступив на відкритті конференції з демократичного врядування, організованій у Києві Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та заявив, що в країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування. Війна не є виправданням для утисків прав громад, закручування гайок на місцях та політичних розбірок, наголосив Кличко.

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Теги: Кличко
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