Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов

Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов
Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times, - пише Українська правда.

"Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується", - зазначив він.

Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президент Володимир Зеленський попередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку.

Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – так раніше зазначав Буданов.

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Теги: Буданов, ЗАЕС
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