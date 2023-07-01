Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов
Сьогодні, 12:10
Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".
Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times, - пише Українська правда.
"Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується", - зазначив він.
Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президент Володимир Зеленський попередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку.
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – так раніше зазначав Буданов.
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Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times, - пише Українська правда.
"Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується", - зазначив він.
Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президент Володимир Зеленський попередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку.
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – так раніше зазначав Буданов.
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