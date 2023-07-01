Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов

Кирило Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".



Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times, - пише



"Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується", - зазначив він.



Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.



З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президент Володимир Зеленський попередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник української розвідкизаявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується".Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times, - пише Українська правда. "Ми робимо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потихеньку зменшується", - зазначив він.Раніше Буданов попередив про можливість саботажу з боку росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції.З причин, які він відмовився розкрити, він сказав, що ця загроза зараз зменшується - навіть незважаючи на те, що в президентпопередив, що окупаційні війська закладають там вибухівку. Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач , – так раніше зазначав Буданов.

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