Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



"Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони (ракети - ред.) різко звернули на Захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалась по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем, але, зрештою, більшість ракет було знищено саме на Заході", - сказав речник.



У зв'язку з цим Ігнат заявив, що літаки F-16 могли б допомогти військовим знищувати ворожі ракети.



Він нагадав, що ці винищувачі створені для того, аби перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони-камікадзе чи крилаті ракети.



Ракетний удар по Львову



Під час нічної повітряної тривоги



Внаслідок ракетної атаки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Крилаті ракети "Калібр", які випустили росіяни з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро. Проте потім вони різко змінили свій курс на захід.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону."Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони (ракети - ред.) різко звернули на Захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалась по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем, але, зрештою, більшість ракет було знищено саме на Заході", - сказав речник.У зв'язку з цим Ігнат заявив, що літаки F-16 могли б допомогти військовим знищувати ворожі ракети.Він нагадав, що ці винищувачі створені для того, аби перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони-камікадзе чи крилаті ракети.Під час нічної повітряної тривоги росіяни вдарили удару по Львову ракетами . Вони випустили 10 ракет "Калібр", 7 з яких збили наші захисники.Внаслідок ракетної атаки загинуло чотири людини , ще 37 зазнали поранень.

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