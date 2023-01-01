Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат

Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат
Крилаті ракети "Калібр", які випустили росіяни з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро. Проте потім вони різко змінили свій курс на захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони (ракети - ред.) різко звернули на Захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалась по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем, але, зрештою, більшість ракет було знищено саме на Заході", - сказав речник.

У зв'язку з цим Ігнат заявив, що літаки F-16 могли б допомогти військовим знищувати ворожі ракети.

Він нагадав, що ці винищувачі створені для того, аби перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони-камікадзе чи крилаті ракети.

Ракетний удар по Львову

Під час нічної повітряної тривоги росіяни вдарили удару по Львову ракетами. Вони випустили 10 ракет "Калібр", 7 з яких збили наші захисники.

Внаслідок ракетної атаки загинуло чотири людини, ще 37 зазнали поранень.

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Теги: Львів, ракетна атака
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