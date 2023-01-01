Ракетний удар по Львову: наймолодшій загиблій – 21 рік, найстаршій – 95
Сьогодні, 11:40
Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21, найстаршій загиблій – 95.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Інша жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму. Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Козицький, медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.
Руйнувань зазнали:
◾ понад 30 будинків;
◾ більше ніж 250 квартир;
◾ 10 гуртожитків;
◾ будинок дитини;
◾ два виші;
◾ санаторна школа.
Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).
"Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - зазначив голова Львівської ОВА.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Інша жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму. Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Козицький, медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.
Руйнувань зазнали:
◾ понад 30 будинків;
◾ більше ніж 250 квартир;
◾ 10 гуртожитків;
◾ будинок дитини;
◾ два виші;
◾ санаторна школа.
Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).
"Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - зазначив голова Львівської ОВА.
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