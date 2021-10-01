Троє депутатів райради на Волині склали повноваження

Семченкова Світлана, Сараванський Олексій та Азаркевич Тетяна заявили про бажання скласти мандати.



По даному питанню доповідав голова Володимирської районної ради Віктор Хиць, - пише



Про таке рішення вони повідомили під час 14 чергової сесії Володимирської районної ради.



Депутати підтримали своїх колег та проголосували за таке рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6-го липня троє депутатів Володимирської районної радитазаявили про бажання скласти мандати.По даному питанню доповідав голова Володимирської районної ради, - пише БУГ Про таке рішення вони повідомили під час 14 чергової сесії Володимирської районної ради.Депутати підтримали своїх колег та проголосували за таке рішення.

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