Троє депутатів райради на Волині склали повноваження
Сьогодні, 12:40
6-го липня троє депутатів Володимирської районної ради Семченкова Світлана, Сараванський Олексій та Азаркевич Тетяна заявили про бажання скласти мандати.
По даному питанню доповідав голова Володимирської районної ради Віктор Хиць, - пише БУГ.
Про таке рішення вони повідомили під час 14 чергової сесії Володимирської районної ради.
Депутати підтримали своїх колег та проголосували за таке рішення.
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По даному питанню доповідав голова Володимирської районної ради Віктор Хиць, - пише БУГ.
Про таке рішення вони повідомили під час 14 чергової сесії Володимирської районної ради.
Депутати підтримали своїх колег та проголосували за таке рішення.
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