Троє депутатів райради на Волині склали повноваження

Троє депутатів райради на Волині склали повноваження
6-го липня троє депутатів Володимирської районної ради Семченкова Світлана, Сараванський Олексій та Азаркевич Тетяна заявили про бажання скласти мандати.

По даному питанню доповідав голова Володимирської районної ради Віктор Хиць, - пише БУГ.

Про таке рішення вони повідомили під час 14 чергової сесії Володимирської районної ради.

Депутати підтримали своїх колег та проголосували за таке рішення.

Троє депутатів райради на Волині склали повноваження

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Теги: депутати, склали повноваження, Володимир
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