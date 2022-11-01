У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку патрульні виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 5 липня, близько 21 години екіпаж патрулював на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Інспектори помітили чоловіка, який поводився підозріло і, побачивши поліцейську автівку, почав нервувати.
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці порядку вирішили провести цього громадянина поверхневу перевірку.
Під час неї у сумці чоловіка виявили три згортки. Два — з кристалічною речовиною зеленого кольору, ще один — із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Цей вміст за зовнішніми ознаками був схожий на наркотичні речовини.
Крім того, у сумці було виявлено також саморобні пристрої, схожі на ті, які використовують для вживання заборонених речових.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже зберігання таких речей передбачає кримінальну відповідальність. А поки вона працювала інспектори забезпечили охорону місця події.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 5 липня, близько 21 години екіпаж патрулював на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Інспектори помітили чоловіка, який поводився підозріло і, побачивши поліцейську автівку, почав нервувати.
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці порядку вирішили провести цього громадянина поверхневу перевірку.
Під час неї у сумці чоловіка виявили три згортки. Два — з кристалічною речовиною зеленого кольору, ще один — із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Цей вміст за зовнішніми ознаками був схожий на наркотичні речовини.
Крім того, у сумці було виявлено також саморобні пристрої, схожі на ті, які використовують для вживання заборонених речових.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже зберігання таких речей передбачає кримінальну відповідальність. А поки вона працювала інспектори забезпечили охорону місця події.
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