У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО

У Луцьку патрульні виявили у чоловіка, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 5 липня, близько 21 години екіпаж патрулював на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Інспектори помітили чоловіка, який поводився підозріло і, побачивши поліцейську автівку, почав нервувати.Згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» охоронці порядку вирішили провести цього громадянина поверхневу перевірку.Під час неї у сумці чоловіка виявили три згортки. Два — з кристалічною речовиною зеленого кольору, ще один — із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Цей вміст за зовнішніми ознаками був схожий на наркотичні речовини.Крім того, у сумці було виявлено також саморобні пристрої, схожі на ті, які використовують для вживання заборонених речових.Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже зберігання таких речей передбачає кримінальну відповідальність. А поки вона працювала інспектори забезпечили охорону місця події.