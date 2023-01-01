На білоруських полігонах відбувається чергова ротація військ рф, – «Бєларускі Гаюн»





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"Сьогодні МО РБ повідомило, що на білоруських полігонах відбувається чергова ротація військ рф, про що «Беларускі Гаюн» повідомив ще 3 липня. Це вже 4-я хвиля ротації ЗС рф у Білорусі, а її основна фаза пройшла 2-8 липня", - йдеться в повідомленні.



У моніторинговій групі зазначають, що також МО написало про швидке прибуття в РБ найманців ПВК «Вагнер» та «їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом…».



"Це лише підтверджує факт, що основна маса найманців до Білорусі не прибула і неясно, чи взагалі прибуде. Сьогодні в Білорусі може бути лише незначна кількість бійців Пригожина. Так, ми повідомляли, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомило про ротацію ЗС рф.Про це повідомляє моніторингова група "Бєларускі Гаюн"."Сьогодні МО РБ повідомило, що на білоруських полігонах відбувається чергова ротація військ рф, про що «Беларускі Гаюн» повідомив ще 3 липня. Це вже 4-я хвиля ротації ЗС рф у Білорусі, а її основна фаза пройшла 2-8 липня", - йдеться в повідомленні.У моніторинговій групі зазначають, що також МО написало про швидке прибуття в РБ найманців ПВК «Вагнер» та «їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом…»."Це лише підтверджує факт, що основна маса найманців до Білорусі не прибула і неясно, чи взагалі прибуде. Сьогодні в Білорусі може бути лише незначна кількість бійців Пригожина. Так, ми повідомляли, що 200 із них можуть бути на полігоні «Лосвідо» під Вітебськом ", - пише "Бєларускі Гаюн".

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