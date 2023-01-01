Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ

Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ
СБУ затримала російського інформатора, який хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.

Насамперед він намагався відслідкувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, у тому числі під Бахмутом.

Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного агресору «мдб днр». Для комунікації використовував один з месенджерів.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час виконання ним ворожого завдання на території міста.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

За попередньою інформацією, «на контакт» з агресором він вийшов через один з прокремлівських Телеграм-каналів.

Для збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників як пересічні громадяни.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).
Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ

Наразі він під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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Теги: Бахмут, контрнаступ, СБУ, рф
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