Франція надасть Україні далекобійні ракети

Франція надасть Україні далекобійні ракети
Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.

У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву.

"Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника – прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.

Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, ракети, Франція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ
Сьогодні, 14:30
Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко
Сьогодні, 14:10
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 14:00
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
Сьогодні, 13:50
На Волині випускниця ліцею склала мультипредметний тест на максимальні 600 балів
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Де росія бере компоненти для виробництва ракет та озброєння: що кажуть у ГУР Де росія бере компоненти для виробництва ракет та озброєння: що кажуть у ГУР
23 червень, 11:27
Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків Ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджені 10 будинків
22 червень, 09:45
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
16 червень, 12:05
Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
15 червень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА
Сьогодні, 14:39
 0
Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ
Сьогодні, 14:30
 0
Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко
Сьогодні, 14:10
 0
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8