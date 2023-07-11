Франція надасть Україні далекобійні ракети





Як повідомляє



У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву.



"Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника – прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.



Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.Як повідомляє "Європейська правда" , про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву."Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника – прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію