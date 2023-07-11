Франція надасть Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 14:00
Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.
У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву.
"Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника – прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.
Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.
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Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.
У спілкуванні з журналістами він оголосив про рішення передати Україні далекобійні ракети, не згадуючи назву.
"Ми вирішили надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину (тилу противника – прим. ЄП). Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими нами домовленостями", – сказав Макрон.
Президент додав, що для Франції важливо надіслати Україні сигнал про підтримку на тлі російської агресії і про єдність НАТО.
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