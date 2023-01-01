Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко

Площа нового реабілітаційного центру для захисників, який будується в Києві, становитиме 35 000 квадратних метрів.Про це повідомив мер Києва"Щодо медичного центру реабілітації військових, ветеранів — один із таких центрів уже працює, паралельно триває його реконструкція. Сьогодні в ньому проходять реабілітацію 120 військових.Це пʼять гектарів в межах Києва, 35 тисяч квадратних метрів будівлі, яку ми ремонтуємо. Першу чергу введемо до кінця цього року, а наступну — у 2024-му. Це буде центр реабілітації, тому що фізична, психологічна реабілітація військових — один із ключових викликів - повідомив мер Києва Віталій Кличко.