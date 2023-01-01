Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко

Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко
Площа нового реабілітаційного центру для захисників, який будується в Києві, становитиме 35 000 квадратних метрів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Щодо медичного центру реабілітації військових, ветеранів — один із таких центрів уже працює, паралельно триває його реконструкція. Сьогодні в ньому проходять реабілітацію 120 військових.

Це пʼять гектарів в межах Києва, 35 тисяч квадратних метрів будівлі, яку ми ремонтуємо. Першу чергу введемо до кінця цього року, а наступну — у 2024-му. Це буде центр реабілітації, тому що фізична, психологічна реабілітація військових — один із ключових викликів - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА
Сьогодні, 14:39
Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ
Сьогодні, 14:30
Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко
Сьогодні, 14:10
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 14:00
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
«Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій» «Україна б’ється за безпеку всієї Європи», – Кличко обговорив допомогу Україні на зустрічі з Генсеком «Спільноти демократій»
06 липень, 11:50
«Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування «Війна не є виправданням для утисків прав громад», – Віталій Кличко виступив на конференції з демократичного врядування
01 липень, 10:27
Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, – Кличко Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, – Кличко
27 червень, 17:12
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко «Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко
19 червень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА
Сьогодні, 14:39
 0
Мешканець Краматорська хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом, – СБУ
Сьогодні, 14:30
 0
Новий реабілітаційний центр для захисників розташується на площі 5 га, – Кличко
Сьогодні, 14:10
 0
Франція надасть Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8