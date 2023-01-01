Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА
Сьогодні, 14:39
Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.
"Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю‼️" - закликають в ОВА.
Нагадаємо, що раніше голова Херсонської ОВА повідомляв, що росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні.
Головне фото -ілюстративне.
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Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.
"Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю‼️" - закликають в ОВА.
Нагадаємо, що раніше голова Херсонської ОВА повідомляв, що росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні.
Головне фото -ілюстративне.
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