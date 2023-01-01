Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА





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"Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.



Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.



"Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю‼️" - закликають в ОВА.



Нагадаємо, що раніше голова Херсонської ОВА повідомляв, що



Головне фото -ілюстративне.

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