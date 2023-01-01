Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА

Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона, – ОВА
Російські терористи накривають вогнем житлові квартали Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані.

"Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю‼️" - закликають в ОВА.

Нагадаємо, що раніше голова Херсонської ОВА повідомляв, що росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні.

Головне фото -ілюстративне.

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Теги: Херсон, обстріл, росія
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