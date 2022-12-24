Росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні, – ОВА

Росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні, – ОВА
Окупанти готуються у найближчі години обстріляти залізничний вокзал у Херсоні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у рамках проєкту «Пліч-о-пліч» 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Волинська область взяла шефство над селом Благодатівка Бериславського району.

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Теги: Херсон, вокзал, обстріл
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