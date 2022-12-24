Росія готується найближчими годинами обстріляти вокзал у Херсоні, – ОВА





Про це Олександр Прокудін.



"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у рамках проєкту «Пліч-о-пліч» 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти готуються у найближчі години обстріляти залізничний вокзал у Херсоні.Про це повідомив голова ОВА"Херсон, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у рамках проєкту «Пліч-о-пліч» 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Волинська область взяла шефство над селом Благодатівка Бериславського району

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