СБУ знешкодила рекетирів, які викрадали і катували мешканців Чернігівщини

СБУ знешкодила рекетирів, які викрадали і катували мешканців Чернігівщини
Служба безпеки нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з жителями прикордонного регіону, а потім вимагали з них гроші за «врегулювання конфлікту».

Бандити мали власну мережу інформаторів, через яку отримували відомості щодо потенційних жертв.

Діяльність угруповання створювала реальні передумови для розхитування внутрішньо-політичної обстановки у прикордонному з рф північному регіоні.

Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників банди на спробі викрадення місцевого жителя, якому рекетири «намалювали борг» у майже 100 тис. грн.

Встановлено, що у разі відмови платити банді її учасники викрадали людей, а потім відвозили у заздалегідь підготовлені місця і піддавали жорстоким тортурам.

Кримінальники катували людей і обіцяли припинити знущання тільки у разі негайного перерахування коштів на банківські рахунки фігурантів.

Крім того, зловмисники знищували майно громадян шляхом підпалів на території інших регіонів.

Лише за декількома фактами, які задокументували правоохоронці, зловмисники «вибили» з громадян більше 200 тис. грн.

За даними слідства, фігурантами є мешканці обласного центру, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).

Всі вони перебувають під вартою.

Перевіряється причетність учасників банди до вчинення інших злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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