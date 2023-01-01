Мажор, який їздив позашляховиком по берегу озера Світязь, уже не вперше таке коїть
Сьогодні, 13:07
На водія позашляховика, який їздив берегом озера Світязь на Волині склали адміністративний протокол про порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природного заповідного фонду.
За даними Нацполіції області, водію – 44 роки, він житель Києва.
Як повідомили Суспільному телефоном працівники Шацького національного природного парку, відео, на якому авто розсікає пляжем, відзняли відпочивальники та виклали у соцмережі.
Керманича правоохоронці розшукали за декілька днів. Протокол на нього склали 10 липня.
За даними нацпарку, таке ж правопорушення киянин вчинив у 2018-му році. Тоді він теж їздив машиною по пляжу Світязя. Санкція статі передбачає штраф у розмірі від п'яти до дев'яти неоподаткованих мінімумів. Тобто – орієнтовно від 6 710 до 12 тисяч гривень.
Протокол на водія скерували до суду, де визначать міру покарання.
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За даними Нацполіції області, водію – 44 роки, він житель Києва.
Як повідомили Суспільному телефоном працівники Шацького національного природного парку, відео, на якому авто розсікає пляжем, відзняли відпочивальники та виклали у соцмережі.
Керманича правоохоронці розшукали за декілька днів. Протокол на нього склали 10 липня.
За даними нацпарку, таке ж правопорушення киянин вчинив у 2018-му році. Тоді він теж їздив машиною по пляжу Світязя. Санкція статі передбачає штраф у розмірі від п'яти до дев'яти неоподаткованих мінімумів. Тобто – орієнтовно від 6 710 до 12 тисяч гривень.
Протокол на водія скерували до суду, де визначать міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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