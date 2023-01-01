Мажор, який їздив позашляховиком по берегу озера Світязь, уже не вперше таке коїть

Мажор, який їздив позашляховиком по берегу озера Світязь, уже не вперше таке коїть
На водія позашляховика, який їздив берегом озера Світязь на Волині склали адміністративний протокол про порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природного заповідного фонду.

За даними Нацполіції області, водію – 44 роки, він житель Києва.

Як повідомили Суспільному телефоном працівники Шацького національного природного парку, відео, на якому авто розсікає пляжем, відзняли відпочивальники та виклали у соцмережі.

Керманича правоохоронці розшукали за декілька днів. Протокол на нього склали 10 липня.

За даними нацпарку, таке ж правопорушення киянин вчинив у 2018-му році. Тоді він теж їздив машиною по пляжу Світязя. Санкція статі передбачає штраф у розмірі від п'яти до дев'яти неоподаткованих мінімумів. Тобто – орієнтовно від 6 710 до 12 тисяч гривень.

Протокол на водія скерували до суду, де визначать міру покарання.



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