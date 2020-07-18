У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції

У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції
9 липня у мережі з'явилося відео, на якому водій елітного позашляховика Hummer ледь не по людях їздить берегом і озером у Світязі. Такі дії обурили відпочивальників.

У поліції Волинської області цей факт підтвердили.

«Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Співробітники шацької поліції особу водія встановили – це 44-річний мешканець Києва. Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників Нацпарку, які оформили на водія відповідні протоколи», – зауважують у поліції.
У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше на Шаччині була схожа ситуація: мажори на джипі проїхалися озером Світязь.

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Теги: поліція, Світязь, «Хамер»
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