У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції





У поліції Волинської області цей факт підтвердили.



«Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Співробітники шацької поліції особу водія встановили – це 44-річний мешканець Києва. Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників Нацпарку, які оформили на водія відповідні протоколи», – зауважують у поліції.



Нагадаємо, раніше на Шаччині була схожа ситуація:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 липня у мережі з'явилося відео , на якому водій елітного позашляховика Hummer ледь не по людях їздить берегом і озером у Світязі. Такі дії обурили відпочивальників.У поліції Волинської області цей факт підтвердили.«Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Співробітники шацької поліції особу водія встановили – це 44-річний мешканець Києва. Оскільки йшлося про порушення водного законодавства, то викликали працівників Нацпарку, які оформили на водія відповідні протоколи», – зауважують у поліції.Нагадаємо, раніше на Шаччині була схожа ситуація: мажори на джипі проїхалися озером Світязь

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