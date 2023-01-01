22-річний кулеметник з волинської бригади 100 днів воював під Бахмутом

22-річний кулеметник з волинської бригади 100 днів воював під Бахмутом
Максим Мартиновський на псевдо «Немо» став до лав Луцького батальйону Волинської бригади тероборони у перші дні широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомили у 100 бригаді ТрО.

На той момент хлопцеві був лишень 21 рік. Проте Макс вже мав чималий життєвий досвід – встиг попрацювати на декількох роботах у різних сферах.

Нині ж – у свої 22 – він має і дуже серйозний бойовий досвід.

«Немо» служить на посаді кулеметника в роті вогневої підтримки. Його батальйон впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом.

– Після цього надсерйозного випробування в Перемогу віриться більше, чи менше? – поцікавилися в Максима.

– Віра в Перемогу не зменшилася і не збільшилася – вона як була дуже високою, так і залишилася. Змінилося розуміння цінності майбутньої Перемоги…, – мудро відповідає молодий боєць.

На повернення Макса з війни чекає кохана дівчина Анна. Тим часом «Немо» разом зі своїми побратимами продовжує виконувати бойові завдання на сході України.

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