22-річний кулеметник з волинської бригади 100 днів воював під Бахмутом
Сьогодні, 12:05
Максим Мартиновський на псевдо «Немо» став до лав Луцького батальйону Волинської бригади тероборони у перші дні широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомили у 100 бригаді ТрО.
На той момент хлопцеві був лишень 21 рік. Проте Макс вже мав чималий життєвий досвід – встиг попрацювати на декількох роботах у різних сферах.
Нині ж – у свої 22 – він має і дуже серйозний бойовий досвід.
«Немо» служить на посаді кулеметника в роті вогневої підтримки. Його батальйон впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом.
– Після цього надсерйозного випробування в Перемогу віриться більше, чи менше? – поцікавилися в Максима.
– Віра в Перемогу не зменшилася і не збільшилася – вона як була дуже високою, так і залишилася. Змінилося розуміння цінності майбутньої Перемоги…, – мудро відповідає молодий боєць.
На повернення Макса з війни чекає кохана дівчина Анна. Тим часом «Немо» разом зі своїми побратимами продовжує виконувати бойові завдання на сході України.
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Про це повідомили у 100 бригаді ТрО.
На той момент хлопцеві був лишень 21 рік. Проте Макс вже мав чималий життєвий досвід – встиг попрацювати на декількох роботах у різних сферах.
Нині ж – у свої 22 – він має і дуже серйозний бойовий досвід.
«Немо» служить на посаді кулеметника в роті вогневої підтримки. Його батальйон впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом.
– Після цього надсерйозного випробування в Перемогу віриться більше, чи менше? – поцікавилися в Максима.
– Віра в Перемогу не зменшилася і не збільшилася – вона як була дуже високою, так і залишилася. Змінилося розуміння цінності майбутньої Перемоги…, – мудро відповідає молодий боєць.
На повернення Макса з війни чекає кохана дівчина Анна. Тим часом «Немо» разом зі своїми побратимами продовжує виконувати бойові завдання на сході України.
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