22-річний кулеметник з волинської бригади 100 днів воював під Бахмутом

Максим Мартиновський на псевдо «Немо» став до лав Луцького батальйону Волинської бригади тероборони у перші дні широкомасштабного вторгнення.Про це повідомили у 100 бригаді ТрО.На той момент хлопцеві був лишень 21 рік. Проте Макс вже мав чималий життєвий досвід – встиг попрацювати на декількох роботах у різних сферах.Нині ж – у свої 22 – він має і дуже серйозний бойовий досвід.«Немо» служить на посаді кулеметника в роті вогневої підтримки. Його батальйон впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом.– Після цього надсерйозного випробування в Перемогу віриться більше, чи менше? – поцікавилися в Максима.– Віра в Перемогу не зменшилася і не збільшилася – вона як була дуже високою, так і залишилася. Змінилося розуміння цінності майбутньої Перемоги…, – мудро відповідає молодий боєць.На повернення Макса з війни чекає кохана дівчина Анна. Тим часом «Немо» разом зі своїми побратимами продовжує виконувати бойові завдання на сході України.