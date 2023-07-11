Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин, – генсек

Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.



Про це він сказав під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент



"Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання", – сказав Столтенберг.



При цьому він раніше нагадав, що у травні на зустрічі міністрів в Осло запропонував прибрати вимогу виконання Плану дій щодо членства України в Альянсі.



"Україна пройшла довгий шлях, відтоді як було ухвалене рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. Відтоді Україна стала значно ближча до НАТО і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу", – заявив він.



"Я переконаний, що формулювання комюніке саміту будуть позитивними, буде сильний сигнал щодо України і шляху вперед до членства (в Альянсі)", – заявив Столтенберг.



Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у вівторок, 11 липня, він візьме участь увечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу, 12 липня.



Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генсек НАТОвпевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.Про це він сказав під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди" "Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання", – сказав Столтенберг.При цьому він раніше нагадав, що у травні на зустрічі міністрів в Осло запропонував прибрати вимогу виконання Плану дій щодо членства України в Альянсі."Україна пройшла довгий шлях, відтоді як було ухвалене рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. Відтоді Україна стала значно ближча до НАТО і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу", – заявив він."Я переконаний, що формулювання комюніке саміту будуть позитивними, буде сильний сигнал щодо України і шляху вперед до членства (в Альянсі)", – заявив Столтенберг.Президентприбуде до Вільнюса у вівторок, 11 липня, він візьме участь увечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу, 12 липня.Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.Нагадаємо, що Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі

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