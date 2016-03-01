Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО
Сьогодні, 11:50
На Волині судитимуть членів злочинної групи, які організували підпільний цех із виробництва алкоголю.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів, незаконних оборудок із марками акцизного податку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, члени групи організували у Луцьку роботу підпільного цеху з виробництва сурогату та реалізовували його на території Волинської області.
Доходи, одержані від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, переводили у готівку та використовував на власний розсуд.
Викрили діяльність організованої групи у листопаді 2022 року.
Під час санкціонованих судом обшуків у підпільному цеху було вилучено обладнання для виробництва та фасування контрафакту та понад 1200 літрів готової продукції.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів, незаконних оборудок із марками акцизного податку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, члени групи організували у Луцьку роботу підпільного цеху з виробництва сурогату та реалізовували його на території Волинської області.
Доходи, одержані від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, переводили у готівку та використовував на власний розсуд.
Викрили діяльність організованої групи у листопаді 2022 року.
Під час санкціонованих судом обшуків у підпільному цеху було вилучено обладнання для виробництва та фасування контрафакту та понад 1200 літрів готової продукції.
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