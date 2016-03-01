Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО

Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО
На Волині судитимуть членів злочинної групи, які організували підпільний цех із виробництва алкоголю.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів, незаконних оборудок із марками акцизного податку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, члени групи організували у Луцьку роботу підпільного цеху з виробництва сурогату та реалізовували його на території Волинської області.

Доходи, одержані від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, переводили у готівку та використовував на власний розсуд.

Викрили діяльність організованої групи у листопаді 2022 року.
Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО

Під час санкціонованих судом обшуків у підпільному цеху було вилучено обладнання для виробництва та фасування контрафакту та понад 1200 літрів готової продукції.
Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиняни, алкоголь, підпільний цех
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції
Сьогодні, 11:54
Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У міграційній службі на Волині розповіли про обов'язкову зміну фото у паспорті: кому і коли це потрібно зробити
Сьогодні, 11:45
У Луцьку оголосили вирок чоловіку, який завіз 15-річну дівчину в ліс і зґвалтував
Сьогодні, 11:30
Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Лучани підпільно виготовляли алкоголь. ФОТО Лучани підпільно виготовляли алкоголь. ФОТО
01 березень, 2016, 12:11
На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів
13 червень, 09:40
В Україні можуть заборонити продаж цигарок та алкоголю у duty-free В Україні можуть заборонити продаж цигарок та алкоголю у duty-free
08 червень, 06:31
НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО НМТ складатимуть понад 10 тисяч волинян: що потрібно знати учасникам. ВІДЕО
05 червень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Світязі озером і берегом їздив «Хамер» на київських номерах: що кажуть у поліції
Сьогодні, 11:54
 0
Організували підпільний цех із виробництва алкоголю: судитимуть трьох волинян. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
У міграційній службі на Волині розповіли про обов'язкову зміну фото у паспорті: кому і коли це потрібно зробити
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку оголосили вирок чоловіку, який завіз 15-річну дівчину в ліс і зґвалтував
Сьогодні, 11:30
 0
Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8