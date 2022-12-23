У міграційній службі на Волині розповіли про обов'язкову зміну фото у паспорті: кому і коли це потрібно зробити
Сьогодні, 11:45
У міграційній службі розповіли, що волинянам, які досягли 25-річного та 45-річного віку, потрібно вклеїти фото у паспорті старого зразка до 1 серпня.
Про таку необхідність розповіла Суспільному Наталія Левчук, речниця управління Державної міграційної служби області.
Кому та чому потрібно змінити фото у паспорті
Зі слів Наталії Левчук, зміни пов’язані з рішенням уряду про скасування карантину через COVID-19. У пандемію така послуга була призупинена, тепер її відновили.
Це стосується тих громадян, яким виповнилося 25 і 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року. Їм потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби в області. Треба мати при собі дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 сантиметри та вклеїти фото у паспорт громадянина України.
Що буде з тими паспортами, власники яких не встигнуть змінити фото до 1 серпня
Якщо до 1 серпня такі громадяни не звернуться до Державної міграційної служби і не вклеять фото, тоді паспорт громадянина України підлягає обміну на ID-картку, – говорить речниця міграційної служби. Штраф за порушення термінів, з її слів, не передбачено.
Не стосується вклеювання фотокартки до 1 серпня тих, в кого 25-ти чи 45-ліття припали на час дії воєнного стану, — розповідає Тетяна Романюк, завідувачка сектору оформлення документів управління міграційної служби в області.
Паспорти громадянина України у формі книжечки, в яких не було вклеєну фотокартку з досягнення 25-ти і 45-ти років, вважаються діючими паспортами на момент проведення воєнного стану і вони будуть дійсні ще 30 днів після закінчення воєнного стану, – каже завідувачка сектору оформлення документів Тетяна Романюк.
Де можна вклеїти фото
Вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти або 45-тирічного віку можна здійснити у 14-ти підрозділах міграційної служби Волині. Такі послуги також надають і ЦНАПи в громадах, незалежно від місця реєстрації. Вклеювання фото є безплатним.
Виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 450 гривень, вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 820 гривень.
Речниця управління державної міграційної служби в області радить громадянам якнайшвидше перевірити свої паспортні документи.
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Про таку необхідність розповіла Суспільному Наталія Левчук, речниця управління Державної міграційної служби області.
Кому та чому потрібно змінити фото у паспорті
Зі слів Наталії Левчук, зміни пов’язані з рішенням уряду про скасування карантину через COVID-19. У пандемію така послуга була призупинена, тепер її відновили.
Це стосується тих громадян, яким виповнилося 25 і 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року. Їм потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби в області. Треба мати при собі дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 сантиметри та вклеїти фото у паспорт громадянина України.
Що буде з тими паспортами, власники яких не встигнуть змінити фото до 1 серпня
Якщо до 1 серпня такі громадяни не звернуться до Державної міграційної служби і не вклеять фото, тоді паспорт громадянина України підлягає обміну на ID-картку, – говорить речниця міграційної служби. Штраф за порушення термінів, з її слів, не передбачено.
Не стосується вклеювання фотокартки до 1 серпня тих, в кого 25-ти чи 45-ліття припали на час дії воєнного стану, — розповідає Тетяна Романюк, завідувачка сектору оформлення документів управління міграційної служби в області.
Паспорти громадянина України у формі книжечки, в яких не було вклеєну фотокартку з досягнення 25-ти і 45-ти років, вважаються діючими паспортами на момент проведення воєнного стану і вони будуть дійсні ще 30 днів після закінчення воєнного стану, – каже завідувачка сектору оформлення документів Тетяна Романюк.
Де можна вклеїти фото
Вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти або 45-тирічного віку можна здійснити у 14-ти підрозділах міграційної служби Волині. Такі послуги також надають і ЦНАПи в громадах, незалежно від місця реєстрації. Вклеювання фото є безплатним.
Виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 450 гривень, вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 820 гривень.
Речниця управління державної міграційної служби в області радить громадянам якнайшвидше перевірити свої паспортні документи.
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Сьогодні, 11:45
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