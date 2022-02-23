Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув

Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
10 липня до поліції Коростенського райуправління надійшло повідомлення про вибух у лісовому масиві. Правоохоронці встановили, що місцеві жителі заїхали на заміновану територію, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.

Слідчими відділення поліцій №2 (Олевськ) Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув


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Теги: Житомирщина, міна, автомобіль, чорниці, водій
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