Їхали збирати чорниці: на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
Сьогодні, 11:16
10 липня до поліції Коростенського райуправління надійшло повідомлення про вибух у лісовому масиві. Правоохоронці встановили, що місцеві жителі заїхали на заміновану територію, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.
На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.
Слідчими відділення поліцій №2 (Олевськ) Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської Олевської громади збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.
На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.
Слідчими відділення поліцій №2 (Олевськ) Коростенського райуправління розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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