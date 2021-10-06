У Ковелі 21-річний водій збив на пішохідному переході пенсіонерку

У Ковелі 21-річний водій збив на пішохідному переході пенсіонерку
ДТП трапилася учора, 10 липня, на перехресті вулиць Володимирська – Грушевського.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

21-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, збив пішохідку, 70-річну ковельчанку. Пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП волинянка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

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Теги: Ковель, ДТП, пенсіонерка
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