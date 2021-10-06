У Ковелі 21-річний водій збив на пішохідному переході пенсіонерку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



21-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, збив пішохідку, 70-річну ковельчанку. Пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.



Внаслідок ДТП волинянка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.



Транспортний засіб поліцейські вилучили.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП трапилася учора, 10 липня, на перехресті вулиць Володимирська – Грушевського.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.21-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, збив пішохідку, 70-річну ковельчанку. Пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.Внаслідок ДТП волинянка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

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