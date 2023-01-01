Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



10 липня о 16:28 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Гулівка Ковельського району. Пожежа ліквідована силами рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Поворськ. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Цієї ж доби вогнеборці 12-ї ДПРЧ смт Любешів спільно з підрозділом МПО села Залізниця ліквідували пожежу господарської споруди в селі Залізниця Камінь-Каширського району. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.



Співробітники 6-ї ДПРЧ міста Ківерці приборкали загорання сіна в покосах на площі 0,7 га в селі Красноволя Луцького району. Ймовірна причина – встановлюється.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.10 липня о 16:28 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Гулівка Ковельського району. Пожежа ліквідована силами рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Поворськ. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Цієї ж доби вогнеборці 12-ї ДПРЧ смт Любешів спільно з підрозділом МПО села Залізниця ліквідували пожежу господарської споруди в селі Залізниця Камінь-Каширського району. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.Співробітники 6-ї ДПРЧ міста Ківерці приборкали загорання сіна в покосах на площі 0,7 га в селі Красноволя Луцького району. Ймовірна причина – встановлюється.

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