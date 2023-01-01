Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО

Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Протягом минулої доби підрозділи пожежно–рятувальної служби області ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

10 липня о 16:28 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Гулівка Ковельського району. Пожежа ліквідована силами рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Поворськ. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Цієї ж доби вогнеборці 12-ї ДПРЧ смт Любешів спільно з підрозділом МПО села Залізниця ліквідували пожежу господарської споруди в селі Залізниця Камінь-Каширського району. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО

Співробітники 6-ї ДПРЧ міста Ківерці приборкали загорання сіна в покосах на площі 0,7 га в селі Красноволя Луцького району. Ймовірна причина – встановлюється.
Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО
Пожежі на Волині: горіли дві господарські споруди та сіно. ФОТО



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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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