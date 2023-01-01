У Луцьку – аварія на Ковельській: розповіли деталі
Сьогодні, 10:00
Учора, 10 липня, на перехресті вулиць Ковельська та Шкільна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Trafic і Mazda.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.
Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що Renault Trafic не надав перевагу в русі Mazda, в результаті чого відбулося зіткнення.
Зазначають, що в аварії ніхто не постраждав.
На винуватця ДТП – водія Renault – склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.
Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що Renault Trafic не надав перевагу в русі Mazda, в результаті чого відбулося зіткнення.
Зазначають, що в аварії ніхто не постраждав.
На винуватця ДТП – водія Renault – склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
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