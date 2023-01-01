Через погодні умови жнива на Волині розпочалися із запізненням. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Книш.



На полях поблизу села Словатичі Луцького району фермер Ігор Павлович збирає урожай озимого ячменю. Посіяв його на площі 300 гектарів.



На полях працюють півтора десятка людей, шість зернозбиральних комбайнів, а на обробітку ґрунту — трактор розпушує землю перед посівом гречки.



Фермер каже, що урожай цього року буде менший, ніж минулого, бо 20 % земель були підтоплені й озимий ячмінь не виріс.



Після збору озимого ячменю, сіятимуть гречку.



"Зараз приступили до посіву гречки, як компенсатора, щоб не спрацювати в мінуса. Тому надіємося, що якщо не буде ранніх приморозків у вересні, то вже 15 жовтня з цих полів будемо збирати гречку", – розповідає фермер.



Тракторист Юрій Третяк каже: гречки планують посіяти на площі 200 гектарів і тонну гречки з гектара хочуть зібрати восени.



Зі слів агронома Василя Мельничука, за тиждень чекають дозрівання озимої пшениці та ріпаку. Їх в господарстві посіяли на площі 1200 та 1100 гектарів відповідно.



За словами Олександра Книша, керівника відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку, жнивна кампанія на Волині триватиме півтора місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через весняну повінь та підтоплення сільськогосподарських земель посівна на Волині розпочалася пізніше, відтак і жнивують із запізненням.Про це розповів Суспільному керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвиткуНа полях поблизу села Словатичі Луцького району фермерзбирає урожай озимого ячменю. Посіяв його на площі 300 гектарів.На полях працюють півтора десятка людей, шість зернозбиральних комбайнів, а на обробітку ґрунту — трактор розпушує землю перед посівом гречки.Фермер каже, що урожай цього року буде менший, ніж минулого, бо 20 % земель були підтоплені й озимий ячмінь не виріс.Після збору озимого ячменю, сіятимуть гречку."Зараз приступили до посіву гречки, як компенсатора, щоб не спрацювати в мінуса. Тому надіємося, що якщо не буде ранніх приморозків у вересні, то вже 15 жовтня з цих полів будемо збирати гречку", – розповідає фермер.Трактористкаже: гречки планують посіяти на площі 200 гектарів і тонну гречки з гектара хочуть зібрати восени.Зі слів агронома, за тиждень чекають дозрівання озимої пшениці та ріпаку. Їх в господарстві посіяли на площі 1200 та 1100 гектарів відповідно.За словами Олександра Книша, керівника відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку, жнивна кампанія на Волині триватиме півтора місяця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію