На пляжах Світязя роздають повістки. ВІДЕО

На пляжах Світязя роздають повістки. ВІДЕО
На Шацьких озерах цього року багато відпочивальників. Якщо минулоріч на березі Світязя гуляло перекотиполе, то цьогоріч пляжі озера заполонили сотні, якщо не тисячі, відпочивальників.

Війна в Україні триває, а отже триває і мобілізація. Місця масового відпочинку біля водойм відвідують і працівники ТЦК та вручають чоловікам повістки, – йдеться в сюжеті Конкурент TV.

Відео, де люди у військовій формі, з папками ходять на пляжі та поблизу і нібито вручають повістки, публікують відпочивальники у мережі. Окрім того, у неділю 9 липня надвечір, коли усі люди поверталися додому з Шацьких озер, утворився довжелезний затор в напрямку Любомля. Зі слів очевидців, рух було ускладнено через те, що на місцевому блокпості працівники ТЦК також нібито вручали повістки.

На роботу працівників ТЦК на пляжах і вручення повісток відпочивальники і підприємці не скаржаться, каже очільник Шацької громади Сергій Карпук.

«Скарг не надходило до Шацької селищної ради. Те, що вони в різні періоди і по-різному роздають повістки, ну це треба питати насамперед в них. Вони мене до відома не ставлять, якщо десь і здійснюється така робота на території громади, ось. Тому мені важко прокоментувати. Це фактично треба питати з перших вуст», – каже селищний голова.

Разом з тим, Шацький селищний голова переконаний, що таких заходів не уникнути, адже в країні триває війна. Нагадаємо, що сьогодні в Україні існує 4 види повісток: для уточнення даних; на проходження військово-лікарської комісії; для призову на строкову військову службу; мобілізаційне розпорядження.

Разом з тим відомо, що в українському законодавстві немає визначеного чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання або ж і на пляжі. Також ще раз нагадаємо, що вручення повістки не означає, що особу відразу ж відправляють на фронт. Виклик – це перевірка облікових даних насамперед і проходження медичного огляду визначення придатності.

Нагадаємо, на центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували.


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Теги: Світязь, повістки
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