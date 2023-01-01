На пляжах Світязя роздають повістки. ВІДЕО





Війна в Україні триває, а отже триває і мобілізація. Місця масового відпочинку біля водойм відвідують і працівники ТЦК та вручають чоловікам повістки, – йдеться в сюжеті



Відео, де люди у військовій формі, з папками ходять на пляжі та поблизу і нібито вручають повістки, публікують відпочивальники у мережі. Окрім того, у неділю 9 липня надвечір, коли усі люди поверталися додому з Шацьких озер, утворився довжелезний затор в напрямку Любомля. Зі слів очевидців, рух було ускладнено через те, що на місцевому блокпості працівники ТЦК також нібито вручали повістки.



На роботу працівників ТЦК на пляжах і вручення повісток відпочивальники і підприємці не скаржаться, каже очільник Шацької громади Сергій Карпук.



«Скарг не надходило до Шацької селищної ради. Те, що вони в різні періоди і по-різному роздають повістки, ну це треба питати насамперед в них. Вони мене до відома не ставлять, якщо десь і здійснюється така робота на території громади, ось. Тому мені важко прокоментувати. Це фактично треба питати з перших вуст», – каже селищний голова.



Разом з тим, Шацький селищний голова переконаний, що таких заходів не уникнути, адже в країні триває війна. Нагадаємо, що сьогодні в Україні існує 4 види повісток: для уточнення даних; на проходження військово-лікарської комісії; для призову на строкову військову службу; мобілізаційне розпорядження.



Разом з тим відомо, що в українському законодавстві немає визначеного чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання або ж і на пляжі. Також ще раз нагадаємо, що вручення повістки не означає, що особу відразу ж відправляють на фронт. Виклик – це перевірка облікових даних насамперед і проходження медичного огляду визначення придатності.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шацьких озерах цього року багато відпочивальників. Якщо минулоріч на березі Світязя гуляло перекотиполе, то цьогоріч пляжі озера заполонили сотні, якщо не тисячі, відпочивальників.Війна в Україні триває, а отже триває і мобілізація. Місця масового відпочинку біля водойм відвідують і працівники ТЦК та вручають чоловікам повістки, – йдеться в сюжеті Конкурент TV Відео, де люди у військовій формі, з папками ходять на пляжі та поблизу і нібито вручають повістки, публікують відпочивальники у мережі. Окрім того, у неділю 9 липня надвечір, коли усі люди поверталися додому з Шацьких озер, утворився довжелезний затор в напрямку Любомля. Зі слів очевидців, рух було ускладнено через те, що на місцевому блокпості працівники ТЦК також нібито вручали повістки.На роботу працівників ТЦК на пляжах і вручення повісток відпочивальники і підприємці не скаржаться, каже очільник Шацької громади«Скарг не надходило до Шацької селищної ради. Те, що вони в різні періоди і по-різному роздають повістки, ну це треба питати насамперед в них. Вони мене до відома не ставлять, якщо десь і здійснюється така робота на території громади, ось. Тому мені важко прокоментувати. Це фактично треба питати з перших вуст», – каже селищний голова.Разом з тим, Шацький селищний голова переконаний, що таких заходів не уникнути, адже в країні триває війна. Нагадаємо, що сьогодні в Україні існує 4 види повісток: для уточнення даних; на проходження військово-лікарської комісії; для призову на строкову військову службу; мобілізаційне розпорядження.Разом з тим відомо, що в українському законодавстві немає визначеного чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання або ж і на пляжі. Також ще раз нагадаємо, що вручення повістки не означає, що особу відразу ж відправляють на фронт. Виклик – це перевірка облікових даних насамперед і проходження медичного огляду визначення придатності.Нагадаємо, на центральному пляжі Світязя — аншлаг: місцеві такого не очікували.

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