Загинув захисник з Волині Микола Жилко
Сьогодні, 10:17
Трагічно пішов з життя захисник з села Великий Курінь, що на Любешівщині, Жилко Микола Григорович, 1990 року народження.
Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади трагічно пішов з життя 6 липня 2023 року.
У районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади трагічно пішов з життя 6 липня 2023 року.
У районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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