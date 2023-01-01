Загинув захисник з Волині Микола Жилко

Загинув захисник з Волині Микола Жилко
Трагічно пішов з життя захисник з села Великий Курінь, що на Любешівщині, Жилко Микола Григорович, 1990 року народження.

Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.

Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади трагічно пішов з життя 6 липня 2023 року.

У районі триває жалоба.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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