На війні загинули двоє Героїв з Луцька Максим Галайда та Дмитро Пержило

Максим Галайда та Дмитро Пержило.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Галайда Максим Іванович, 07.08.1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.



Старший солдат Галайда Максим Іванович загинув 08.07.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар’їнка Донецької області.



Лучанин Пержило Дмитро Петрович, 26.09.1982 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв’язку.



Молодший сержант Пержило Дмитро Петрович загинув 08.07.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині від рук російських окупантів загинули двоє військовослужбовців з ЛуцькатаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Галайда Максим Іванович, 07.08.1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.Старший солдат Галайда Максим Іванович загинув 08.07.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар’їнка Донецької області.Лучанин Пержило Дмитро Петрович, 26.09.1982 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв’язку.Молодший сержант Пержило Дмитро Петрович загинув 08.07.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області.

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