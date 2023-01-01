На Волині рятувальники визволили із зачиненої квартири жінку, яка потребувала допомоги





Про це повідомили у ДСНС Волині.



10 липня о 19:10 співробітники 12-ї ДПРЧ смт Любешів провели аварійне відкривання дверей в смт Любешів, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала допомоги.



Рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися на третій поверх будинку і через вікно потрапили в помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати допомогу мешканці квартири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби волинські рятувальники здійснили 1 виїзд на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.10 липня о 19:10 співробітники 12-ї ДПРЧ смт Любешів провели аварійне відкривання дверей в смт Любешів, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала допомоги.Рятувальники за допомогою висувної драбини піднялися на третій поверх будинку і через вікно потрапили в помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати допомогу мешканці квартири.

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