Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків

Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків
Внаслідок падіння уламків на Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий, МВС опублікувало фото наслідків ворожої атаки ударними БпЛА.

Про це повідомляє МВС.

У відомстві уточнили, що уламки "Шахедів" були виявлені в одному із населених пунктів Київської області.

Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Інформація про постраждалих не надходила.

На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Згодом голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Але пошкодження, за його словами, незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи.

Нагадаємо, ППО знищила всі дрони, якими росія атакувала Київ.

Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків


Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків


Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків


Атака «Шахедів» по Київщині: пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків

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