ППО знищила всі дрони, якими росія атакувала Київ





Про це повідомляє КМВА.



Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю рф.



"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", - написав начальник КМВА Сергій Попко.



Нагадаємо, уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед",

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 11 липня, росіяни знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.Про це повідомляє КМВА.Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю рф."Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", - написав начальник КМВАНагадаємо, уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.





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