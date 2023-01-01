ППО знищила всі дрони, якими росія атакувала Київ
Сьогодні, 08:55
Вночі, 11 липня, росіяни знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.
Про це повідомляє КМВА.
Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю рф.
"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.
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Про це повідомляє КМВА.
Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю рф.
"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.
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