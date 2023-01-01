Повітряні сили знищили 26 «Шахедів» і російський вертоліт

Повітряні сили знищили 26 «Шахедів» і російський вертоліт
Уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграмі.

"У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе… Знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala", - йдеться інформації.

Також захисники уточнили, що всі ворожі цілі збили на півдні країни.

Крім того, 10 липня Повітряні сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Повітряні сили знищили 26 «Шахедів» і російський вертоліт

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