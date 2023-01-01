На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Сосницький

На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Сосницький
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з Ківерець Сосницький Віктор Олександрович, 1982 року народження.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Командир гранатомета протитанкового взводу, молодший сержант Віктор Сосницький з першого дня війни, а саме з 24 лютого 2022 року без вагань став на захист України. Загинув героїчною смертю 8 липня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття дружині, дітям та усім близьким. Дякуємо Віктору за чин, дякуємо за Україну і за те, що віддав своє життя захищаючи нас і нашу свободу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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