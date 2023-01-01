На Харківщині загинув Герой з Волині Віктор Сосницький

Сосницький Віктор Олександрович, 1982 року народження.



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"Командир гранатомета протитанкового взводу, молодший сержант Віктор Сосницький з першого дня війни, а саме з 24 лютого 2022 року без вагань став на захист України. Загинув героїчною смертю 8 липня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття дружині, дітям та усім близьким. Дякуємо Віктору за чин, дякуємо за Україну і за те, що віддав своє життя захищаючи нас і нашу свободу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з Ківерець, 1982 року народження.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді."Командир гранатомета протитанкового взводу, молодший сержант Віктор Сосницький з першого дня війни, а саме з 24 лютого 2022 року без вагань став на захист України. Загинув героїчною смертю 8 липня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття дружині, дітям та усім близьким. Дякуємо Віктору за чин, дякуємо за Україну і за те, що віддав своє життя захищаючи нас і нашу свободу", - йдеться в повідомленні.

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