За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали



- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4089 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,

- артилерійських систем – 4385 (+14) од,

- РСЗВ – 672 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 310 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),

- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,

- спеціальна технік ‒ 640 (+8).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4089 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,- артилерійських систем – 4385 (+14) од,- РСЗВ – 672 (+4) од,- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,- спеціальна технік ‒ 640 (+8).

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