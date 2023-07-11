За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали

- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальна технік ‒ 640 (+8).

За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів


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Теги: втрати противника, Генштаб
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