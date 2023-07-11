За минулу добу ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів
Сьогодні, 08:50
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 11 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальна технік ‒ 640 (+8).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 11.07.23 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальна технік ‒ 640 (+8).
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