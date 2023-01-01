НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь





Як передає власний кореспондент Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі.



"Відповідь - ні. Поки що ми не побачили жодного розгортання чи переміщення "вагнерівських" сил до Білорусі. Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", - зазначив генсек.



Столтенберг вказав на те, що це питання має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Він запевнив, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози.



"НАТО тут. Ми готові захищати від будь-якої потенційної загрози, але поки що ми не бачили жодного розгортання "вагнерівських" сил у Білорусі", - додав він.



Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що заявлене

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО наразі не фіксує жодних вагомих переміщень найманців так званої «групи Вагнера» до Білорусі.Як передає власний кореспондент Укрінформу , про це заявив журналістам генеральний секретар НАТОперед початком саміту НАТО у Вільнюсі."Відповідь - ні. Поки що ми не побачили жодного розгортання чи переміщення "вагнерівських" сил до Білорусі. Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", - зазначив генсек.Столтенберг вказав на те, що це питання має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Він запевнив, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози."НАТО тут. Ми готові захищати від будь-якої потенційної загрози, але поки що ми не бачили жодного розгортання "вагнерівських" сил у Білорусі", - додав він.Як повідомлялося, раніше президент Польщізаявив, що заявлене перекидання до Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер” , а також розміщення в цій країні російської тактичної ядерної зброї змінює архітектуру безпеки в регіоні.

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