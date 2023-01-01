НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь
Сьогодні, 12:32
НАТО наразі не фіксує жодних вагомих переміщень найманців так званої «групи Вагнера» до Білорусі.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі.
"Відповідь - ні. Поки що ми не побачили жодного розгортання чи переміщення "вагнерівських" сил до Білорусі. Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", - зазначив генсек.
Столтенберг вказав на те, що це питання має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Він запевнив, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози.
"НАТО тут. Ми готові захищати від будь-якої потенційної загрози, але поки що ми не бачили жодного розгортання "вагнерівських" сил у Білорусі", - додав він.
Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що заявлене перекидання до Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер”, а також розміщення в цій країні російської тактичної ядерної зброї змінює архітектуру безпеки в регіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі.
"Відповідь - ні. Поки що ми не побачили жодного розгортання чи переміщення "вагнерівських" сил до Білорусі. Але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається", - зазначив генсек.
Столтенберг вказав на те, що це питання має значення, зокрема, для сусідньої Литви. Він запевнив, що Альянс готовий захистити своїх членів від будь-якої потенційної загрози.
"НАТО тут. Ми готові захищати від будь-якої потенційної загрози, але поки що ми не бачили жодного розгортання "вагнерівських" сил у Білорусі", - додав він.
Як повідомлялося, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що заявлене перекидання до Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер”, а також розміщення в цій країні російської тактичної ядерної зброї змінює архітектуру безпеки в регіоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь
Сьогодні, 12:32
Медіа