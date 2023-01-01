На Волині випускниця ліцею склала мультипредметний тест на максимальні 600 балів

Богдана Ладанець з Ковеля набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.



Про це повідомили у Ковельській міськраді.



Випускниця 2023 року ліцею №11 єдина у цій громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України — по 200 балів.



"Щиро вітаємо Богдану і бажаємо впевненості у своїх силах та подальших успіхів!", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускниця ліцею №11з Ковеля набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Випускниця 2023 року ліцею №11 єдина у цій громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України — по 200 балів."Щиро вітаємо Богдану і бажаємо впевненості у своїх силах та подальших успіхів!", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію