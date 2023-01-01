На Волині випускниця ліцею склала мультипредметний тест на максимальні 600 балів
Сьогодні, 13:40
Випускниця ліцею №11 Богдана Ладанець з Ковеля набрала максимальних 600 балів з національного мультипредметного тесту.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Випускниця 2023 року ліцею №11 єдина у цій громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України — по 200 балів.
"Щиро вітаємо Богдану і бажаємо впевненості у своїх силах та подальших успіхів!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Випускниця 2023 року ліцею №11 єдина у цій громаді набрала рекордні 600 балів з трьох предметів: українська мова, математика та історія України — по 200 балів.
"Щиро вітаємо Богдану і бажаємо впевненості у своїх силах та подальших успіхів!", - йдеться у дописі.
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