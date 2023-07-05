Сьогодні «На щиті» повертається додому Герой з Волині Ростислав Матвіїв

Сьогодні «На щиті» повертається додому Герой з Волині Ростислав Матвіїв
Сьогодні, 11 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Ростислава Матвіїва.

Про це повідомили у Луківській громаді.

"На щиті" повертатиметься додому старший лейтенант Матвіїв Ростислав Русланович, який загинув 05.07.2023 року. Прохання до жителів громади гідно зустріти Героя. Сформувати живий коридор від траси до села Миляновичі. Хто може підїждайте своїм транспортом, від будинку культури смт Луків буде автобус. Час відправлення повідомимо згодом. Хто має можливість візьміть живі квіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більш точний час зустрічі повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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