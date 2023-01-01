Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Ростислава Матвіїва

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Ростислава Матвіїва
У боях з російськими окупантами загинув старший лейтенант Матвіїв Ростислав Русланович, 1999 року народження, який проживав у селі Миляновичі.

Про це повідомили в Луківській громаді.

«Як важко повірити, що молоде життя обірвалося. Скільки світлих днів мало бути попереду... Ростислав, який ціною власного життя заплатив за наш спокій та свободу УКРАЇНИ – буде жити вічно! Герої назавжди у наших серцях!

Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» – йдеться у повідомленні.

Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!

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Теги: Ростислав Матвіїв, смерть
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