Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Ростислава Матвіїва

У боях з російськими окупантами загинув старший лейтенант, 1999 року народження, який проживав у селі Миляновичі.Про це повідомили в Луківській громаді.«Як важко повірити, що молоде життя обірвалося. Скільки світлих днів мало бути попереду... Ростислав, який ціною власного життя заплатив за наш спокій та свободу УКРАЇНИ – буде жити вічно! Герої назавжди у наших серцях!Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» – йдеться у повідомленні.Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.