Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Ростислава Матвіїва
Сьогодні, 11:00
У боях з російськими окупантами загинув старший лейтенант Матвіїв Ростислав Русланович, 1999 року народження, який проживав у селі Миляновичі.
Про це повідомили в Луківській громаді.
«Як важко повірити, що молоде життя обірвалося. Скільки світлих днів мало бути попереду... Ростислав, який ціною власного життя заплатив за наш спокій та свободу УКРАЇНИ – буде жити вічно! Герої назавжди у наших серцях!
Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» – йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Про це повідомили в Луківській громаді.
«Як важко повірити, що молоде життя обірвалося. Скільки світлих днів мало бути попереду... Ростислав, який ціною власного життя заплатив за наш спокій та свободу УКРАЇНИ – буде жити вічно! Герої назавжди у наших серцях!
Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» – йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Вічна пам’ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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