На Волині – новий випадок дирофіляріозу: з ока жінки витягнули 11-сантиметрового гельмінта

На Волині – новий випадок дирофіляріозу: з ока жінки витягнули 11-сантиметрового гельмінта
У Луцькому районі у 33-річної пацієнтки видалили 11,3-сантиметрового паразита з лівої нижньої повіки. Гельмінт був доставлений у мікробіологічну лабораторію ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», де ідентифікували збудник дирофіляріозу.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

Зауважують, що це – другий випадок цього захворювання в області у 2023 році.

Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання провели комплексне епідеміологічне розслідування. Під час нього встановили, що хвора ще в березні 2022 року відчула свербіж шкіри на шиї з правого боку, де помітила округле, червоне, пальпаторно болюче утворення.

Це утворення щодня протягом тижня змінювало місце розташування на шиї і в кінцевому результаті зникло. Влітку, восени та взимку ніяких схожих утворень на тілі не спостерігалося. На початку весни 2023 року з’явилось таке утворення на нижній ділянці живота: червоне, свербляче і пальпаторно болюче. Через 3-4 дні зникло, але з`явилось на лівій руці і зміщувалося протягом 5 днів, потім 3 дні було розташоване на правій руці. За кілька днів після цього розпочалися сильні головні болі. Через деякий час утворення відчувалося на потиличній частині голови, яке протягом 3 днів перемістилося на лобну частину, де було у ниткоподібній формі і викликало свербіж і болючість при натисканні. Потім утворення зникло та за кілька днів напухла ліва верхня повіка, ввечері припухлість перемістилася на нижню повіку.

Під час огляду внутрішньої поверхні нижньої повіки в дзеркалі вона побачила гельмінта. Жінка звернулась в офтальмологічне відділення, де в ургентному порядку видалили паразита та направили на дослідження у мікробіологічну лабораторію ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Довідка. Дирофіляріоз - небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини. Безпосередньо від тварин людина не заражається.

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Теги: дирофіляріоз, Волинь
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