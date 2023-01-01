У війні з росією загинув воїн з Волині Владислав Величко

Владислава Величка, 1997 року народження.



Про це повідомили на



Відомо, що Владислав загинув 1 липня в районі Соледара.



«Нещодавно Владислав вважався зниклим безвісти, що покладало надію на те, що він живий. На жаль, загинув... Прилісненська громада розділяє біль, втрату з родиною Владислава», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти забрали життя захисника із села Замостя, 1997 року народження.Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.Відомо, що Владислав загинув 1 липня в районі Соледара.«Нещодавно Владислав вважався зниклим безвісти, що покладало надію на те, що він живий. На жаль, загинув... Прилісненська громада розділяє біль, втрату з родиною Владислава», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію