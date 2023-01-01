У війні з росією загинув воїн з Волині Владислав Величко
Сьогодні, 12:57
Російські окупанти забрали життя захисника із села Замостя Владислава Величка, 1997 року народження.
Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.
Відомо, що Владислав загинув 1 липня в районі Соледара.
«Нещодавно Владислав вважався зниклим безвісти, що покладало надію на те, що він живий. На жаль, загинув... Прилісненська громада розділяє біль, втрату з родиною Владислава», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Про це повідомили на сторінці Прилісненської громади.
Відомо, що Владислав загинув 1 липня в районі Соледара.
«Нещодавно Владислав вважався зниклим безвісти, що покладало надію на те, що він живий. На жаль, загинув... Прилісненська громада розділяє біль, втрату з родиною Владислава», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!
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