Луцька громада прощатиметься з двома Героями

Луцька громада прощатиметься з двома Героями
У Луцькій громаді проведуть в останню путь двох загиблих захисників – Павла Вітка та Олексія Ходирєва.

Про це повідомили у міськраді.

У неділю, 9 липня, о 10 годині у церкві Святої Параскеви-П’ятниці села Милуші відбудеться відспівування Вітка Павла Ігоровича (11.07.1992 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.

Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.

У понеділок, 10 липня, відбудеться відспівування Ходирєва Олексія Олександровича (20.06.1983 року народження). Лучанин загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Його тіло було повернуте в Україну у рамках обміну з РФ.

Чин похорону відбудеться о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам’ять!

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Теги: прощання, Луцьк
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