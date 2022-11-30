Луцька громада прощатиметься з двома Героями
Сьогодні, 14:34
У Луцькій громаді проведуть в останню путь двох загиблих захисників – Павла Вітка та Олексія Ходирєва.
Про це повідомили у міськраді.
У неділю, 9 липня, о 10 годині у церкві Святої Параскеви-П’ятниці села Милуші відбудеться відспівування Вітка Павла Ігоровича (11.07.1992 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
У понеділок, 10 липня, відбудеться відспівування Ходирєва Олексія Олександровича (20.06.1983 року народження). Лучанин загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Його тіло було повернуте в Україну у рамках обміну з РФ.
Чин похорону відбудеться о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам’ять!
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Про це повідомили у міськраді.
У неділю, 9 липня, о 10 годині у церкві Святої Параскеви-П’ятниці села Милуші відбудеться відспівування Вітка Павла Ігоровича (11.07.1992 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
У понеділок, 10 липня, відбудеться відспівування Ходирєва Олексія Олександровича (20.06.1983 року народження). Лучанин загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Його тіло було повернуте в Україну у рамках обміну з РФ.
Чин похорону відбудеться о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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