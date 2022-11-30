Луцька громада прощатиметься з двома Героями

Павла Вітка та Олексія Ходирєва.



Про це



У неділю, 9 липня, о 10 годині у церкві Святої Параскеви-П’ятниці села Милуші відбудеться відспівування Вітка Павла Ігоровича (11.07.1992 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.



Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.



У понеділок, 10 липня, відбудеться відспівування Ходирєва Олексія Олександровича (20.06.1983 року народження). Лучанин загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Його тіло було повернуте в Україну у рамках обміну з РФ.



Чин похорону відбудеться о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді проведуть в останню путь двох загиблих захисників –таПро це повідомили у міськраді.У неділю, 9 липня, о 10 годині у церкві Святої Параскеви-П’ятниці села Милуші відбудеться відспівування Вітка Павла Ігоровича (11.07.1992 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації.Загинув 3 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.У понеділок, 10 липня, відбудеться відспівування Ходирєва Олексія Олександровича (20.06.1983 року народження). Лучанин загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Його тіло було повернуте в Україну у рамках обміну з РФ.Чин похорону відбудеться о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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